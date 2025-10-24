У Києві помер мобілізований, який нібито впав і травмувався. Клименко взяв справу на контроль

43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту, впав на підлогу та травмувався, заявили в поліції

Поліція (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Києві правоохоронці з’ясовують обставини смерті мобілізованого чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка. За версією слідства, 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.

Правоохоронці опитали більше десятка свідків. Для встановлення причини смерті тіло скеровано на судово-медичну експертизу.

На пленарному засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду нардеп Олексій Гончаренко запитав про цю ситуацію у міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Депутат закликав міністра взяти розслідування на особистий контроль.

"Так, я візьму на контроль цю смерть. І вам офіційно повідомлю", – відповів Клименко.

23 жовтня журналістка Дарина Трунова написала у Facebook, що син її друзів Роман Сопін помер після мобілізації.

"Він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. У цей час він проходив військово-лікарську комісію. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна, що довелося невідкладно робити трепанацію черепа", – написала вона.

Батькам чоловіка сказали, що він нібито впав і травмувався. Також їм висунули версію про епілепсію.

"Він не відмовився від служби, але що сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК, що людина опинилась у лікарні з розбитим черепом і крововиливом?" – поставила запитання Трунова.

ДОПОВНЕНО О 14:44. Поліція Києва повідомила про отримання перших результатів судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті.

За висновком експерта, чоловік помер внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.

Для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень, уточнили правоохоронці.

24 серпня у Черкаській області в лікарні помер керівник Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Кушнір. У ТЦК заявили, що він вистрибнув з автомобіля під час перевезення до навчального центру в Смілі.

25 серпня у Рівненській області військовозобов’язаний чоловік помер на пункті збору для відправлення до навчального центру.