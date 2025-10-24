У Києві помер мобілізований, який нібито впав і травмувався. Клименко взяв справу на контроль

У Києві помер мобілізований, який нібито впав і травмувався. Клименко взяв справу на контрольдоповнено
У Києві правоохоронці з’ясовують обставини смерті мобілізованого чоловіка, який отримав травми у приміщенні розподільчого пункту. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом смерті чоловіка. За версією слідства, 43-річний киянин, перебуваючи у приміщенні розподільчого пункту в Подільському районі, впав на підлогу та травмувався. Присутні мобілізовані надавали йому домедичну допомогу.
Правоохоронці опитали більше десятка свідків. Для встановлення причини смерті тіло скеровано на судово-медичну експертизу.
На пленарному засіданні Верховної Ради під час години запитань до уряду нардеп Олексій Гончаренко запитав про цю ситуацію у міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Депутат закликав міністра взяти розслідування на особистий контроль.
"Так, я візьму на контроль цю смерть. І вам офіційно повідомлю", – відповів Клименко.
23 жовтня журналістка Дарина Трунова написала у Facebook, що син її друзів Роман Сопін помер після мобілізації.
"Він подзвонив батькам і повідомив, що йому потрібно привезти речі. Передати їх наступного дня. У цей час він проходив військово-лікарську комісію. Наступного дня вже подзвонили з лікарні, що у сина закрита черепно-мозкова травма настільки серйозна, що довелося невідкладно робити трепанацію черепа", – написала вона.
Батькам чоловіка сказали, що він нібито впав і травмувався. Також їм висунули версію про епілепсію.
"Він не відмовився від служби, але що сталося за одну ніч після затримання працівниками ТЦК, що людина опинилась у лікарні з розбитим черепом і крововиливом?" – поставила запитання Трунова.
ДОПОВНЕНО О 14:44. Поліція Києва повідомила про отримання перших результатів судово-медичної експертизи щодо смерті чоловіка, який отримав травми у розподільчому пункті.
За висновком експерта, чоловік помер внаслідок закритої черепно-мозкової травми. Інших тілесних ушкоджень не виявлено.
Для остаточних висновків необхідно дочекатися результатів гістологічних досліджень, уточнили правоохоронці.
- 24 серпня у Черкаській області в лікарні помер керівник Кіровоградської обласної федерації брейк-дансу Кушнір. У ТЦК заявили, що він вистрибнув з автомобіля під час перевезення до навчального центру в Смілі.
- 25 серпня у Рівненській області військовозобов’язаний чоловік помер на пункті збору для відправлення до навчального центру.
