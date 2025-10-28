Нові деталі смерті мобілізованого у Києві. Лікарі виявили травму тупим предметом
Журналістка Дарина Трунова повідомила нові деталі у справі щодо смерті мобілізованого у Києві Романа Сопіна. Чоловік перед смертю отримав травму тупим предметом.
Трунова отримала від адвоката висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Сопіна. У документі є перелік причин, що призвели до смерті:
→ крововилив у речовину головного мозку;
→ перелом склепіння й основи черепа;
→ закрита черепно-мозкова травма;
→ травма тупим предметом, намір невизначений.
"Щоб мене знову не звинуватили у маніпуляціях – висновки зробіть самі. Можливо, мається на увазі й підлога, як тупий предмет", – наголосила Трунова, яка є другом родини померлого.
Вона зазначила, що чекає нових коментарів від Київського міського територіального центру комплектування й мобілізації та 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ.
Справою про смерть мобілізованого займаються військова прокуратура, Державне бюро розслідувань і поліція.
- Про смерть Романа Сопіна, що сталася 23 жовтня, стало відомо наступного дня. Поліція повідомила, що на його тілі не виявлено ознак побиття чи інших травм, окрім закритої ЧМТ. Справу на особистий контроль узяв голова МВС Клименко.
- У ТЦК і 71-й бригаді спростували інформацію про побиття. За версією військових, чоловік втратив свідомість, упав і сильно вдарився головою об підлогу.
