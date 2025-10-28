Нові деталі смерті мобілізованого у Києві. Лікарі виявили травму тупим предметом

Судмедекспертиза виявила у чоловіка черепно-мозкову травму, крововилив у мозок і травму тупим предметом

Мобілізація (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Журналістка Дарина Трунова повідомила нові деталі у справі щодо смерті мобілізованого у Києві Романа Сопіна. Чоловік перед смертю отримав травму тупим предметом.

Трунова отримала від адвоката висновок судово-медичної експертизи щодо причини смерті Сопіна. У документі є перелік причин, що призвели до смерті:

→ крововилив у речовину головного мозку;

→ перелом склепіння й основи черепа;

→ закрита черепно-мозкова травма;

→ травма тупим предметом, намір невизначений.

"Щоб мене знову не звинуватили у маніпуляціях – висновки зробіть самі. Можливо, мається на увазі й підлога, як тупий предмет", – наголосила Трунова, яка є другом родини померлого.

Вона зазначила, що чекає нових коментарів від Київського міського територіального центру комплектування й мобілізації та 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ.

Справою про смерть мобілізованого займаються військова прокуратура, Державне бюро розслідувань і поліція.

Висновок експертизи (Фото: Дарія Трунова/Facebook)

