Смерть мобілізованого у Києві. ТЦК та представники бригади спростували побиття

У ТЦК та 71 єгерській бригаді ДШВ озвучили свою версію події – чоловік втратив свідомість та впав

ТЦК (Ілюстративне фото: Генштаб)

Військові заперечили побиття мобілізованого 43-річного чоловіка Романа Сопіна, який помер у Києві 23 жовтня. Про це йдеться у спільній заяві Подільського Територіального центру комплектування та 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ.

За даними військових, чоловік був мобілізований 18 жовтня, а наступного дня його доставили до розподільчого пункту та включили до складу команди для подальшого переміщення до 71 бригади.

"Під час інформування представниками частини призовників про бригаду та майбутню службу чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою об тверду підлогу. Це сталося на очах багатьох свідків — військовослужбовців та військовозобов’язаних. Постраждалий був негайно госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги", – заявили військові.

Зазначається, що поліціянти опитали свідків у розподільчому пункті та в лікарні – загалом понад 10 осіб з-поміж військових та цивільних. За попередніми даними встановлено, що чоловік втратив свідомість, впав і вдарився головою. Самого потерпілого опитати не вдалося, бо він був у комі.

"Фактів, які б свідчили про вчинення будь-яких неправомірних дій відносно вказаного військовозобов’язаного, встановлено під час опитування не було", – стверджується в заяві.

Також вказано, що військовий 71 бригади надав чоловікові домедичну допомогу та викликав швидку. Представники військово-лікарської комісії зазначили, що чоловік був визнаний придатним до військової служби під час огляду фахівцями.

У Київській лікарні медики, за словами військових, також зазначили придатність чоловіка та не встановили жодних діагнозів. На дообстеження чоловіка не направили, бо від нього не надходили скарги на самопочуття.

Керівництво Подільського ТЦК і представники бригади ДШВ заявили, що будуть максимально сприяти розслідуванню, щоб "встановити істину" та з'ясувати всі обставини.