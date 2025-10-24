Смерть мобилизованного в Киеве. ТЦК и представители бригады опровергли избиение
Военные отрицают избиение мобилизованного 43-летнего мужчины Романа Сопина, который умер в Киеве 23 октября. Об этом говорится в совместном заявлении Подольского Территориального центра комплектования и 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск.
По данным военных, мужчина был мобилизован 18 октября, а на следующий день его доставили в распределительный пункт и включили в состав команды для дальнейшего перемещения в 71-ю бригаду.
"Во время информирования представителями части призывников о бригаде и будущей службе мужчина потерял сознание, упал и ударился головой о твердый пол. Это произошло на глазах многих свидетелей – военнослужащих и военнообязанных. Пострадавший был немедленно госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – заявили военные.
Отмечается, что полицейские опросили свидетелей в распределительном пункте и в больнице – всего более 10 человек из числа военных и гражданских. По предварительным данным установлено, что мужчина потерял сознание, упал и ударился головой. Самого пострадавшего опросить не удалось, потому что он был в коме.
"Фактов, свидетельствующих о совершении каких-либо неправомерных действий в отношении указанного военнообязанного, установлено во время опроса не было", – утверждается в заявлении.
Также указано, что военный 71-й бригады оказал мужчине домедицинскую помощь и вызвал скорую. Представители военно-врачебной комиссии отметили, что мужчина был признан годным к военной службе при осмотре специалистами.
В Киевской больнице медики, по словам военных, также отметили пригодность мужчины и не установили никаких диагнозов. На дообследование мужчину не направили, потому что от него не поступали жалобы на самочувствие.
Руководство Подольского ТЦК и представители бригады ДШВ заявили, что будут максимально способствовать расследованию, чтобы "установить истину" и выяснить все обстоятельства.
- Про смерть мобилизованного в распределительном центре столицы сообщила полиция 24 октября. Дело на личный контроль взял глава МВД Игорь Клименко.
- Впоследствии правоохранители получили первые результаты экспертизы, которые указывают на смерть в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Других телесных повреждений обнаружено не было.
Комментарии (0)