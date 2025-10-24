Смерть мобилизованного в Киеве. ТЦК и представители бригады опровергли избиение

В ТЦК и 71-й егерской бригаде ДШВ озвучили свою версию происшествия – мужчина потерял сознание и упал

ТЦК (Иллюстративное фото: Генштаб)

Военные отрицают избиение мобилизованного 43-летнего мужчины Романа Сопина, который умер в Киеве 23 октября. Об этом говорится в совместном заявлении Подольского Территориального центра комплектования и 71 отдельной егерской бригады Десантно-штурмовых войск.

По данным военных, мужчина был мобилизован 18 октября, а на следующий день его доставили в распределительный пункт и включили в состав команды для дальнейшего перемещения в 71-ю бригаду.

"Во время информирования представителями части призывников о бригаде и будущей службе мужчина потерял сознание, упал и ударился головой о твердый пол. Это произошло на глазах многих свидетелей – военнослужащих и военнообязанных. Пострадавший был немедленно госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – заявили военные.

Отмечается, что полицейские опросили свидетелей в распределительном пункте и в больнице – всего более 10 человек из числа военных и гражданских. По предварительным данным установлено, что мужчина потерял сознание, упал и ударился головой. Самого пострадавшего опросить не удалось, потому что он был в коме.

"Фактов, свидетельствующих о совершении каких-либо неправомерных действий в отношении указанного военнообязанного, установлено во время опроса не было", – утверждается в заявлении.

Также указано, что военный 71-й бригады оказал мужчине домедицинскую помощь и вызвал скорую. Представители военно-врачебной комиссии отметили, что мужчина был признан годным к военной службе при осмотре специалистами.

В Киевской больнице медики, по словам военных, также отметили пригодность мужчины и не установили никаких диагнозов. На дообследование мужчину не направили, потому что от него не поступали жалобы на самочувствие.

Руководство Подольского ТЦК и представители бригады ДШВ заявили, что будут максимально способствовать расследованию, чтобы "установить истину" и выяснить все обстоятельства.