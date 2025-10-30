В Одессе толпа напала на военных ТЦК и перевернула авто – видео
В Одессе на военнослужащих Территориального центра комплектования и соцподдержки совершили групповое нападение. Об этом сообщила пресс-служба Одесского ТЦК и СП.
Как утверждают военные, 30 октября во время проведения мобилизационных мероприятий в Одесском районе толпа гражданских, применив физическую силу, слезоточивый газ и дубинки, атаковала представителей ТЦК.
Поврежден служебный автомобиль, также есть пострадавшие среди военнослужащих.
"Мы расцениваем этот случай не просто как хулиганство или акт протеста, а как прямое нападение и попытку силового препятствования законным мобилизационным мероприятиям <…> Никакое несогласие с действиями государственных органов не может оправдать насилие против военнослужащих, выполняющих свой конституционный долг", – заявили в ТЦК.
Правоохранители устанавливают причастных к инциденту. Весь ход событий зафиксирован на боди-камеры военных ТЦК, эти материалы передаются следствию.
Одесский ТЦК призвал граждан "не поддаваться на провокации и наконец осознать, что подобные акты насилия работают исключительно в пользу врага и вредят обороноспособности страны".
Местные паблики распространяют видео инцидента. Утверждается, что это произошло на рынке "Седьмой километр".
- 29 октября в Киевской области представители полиции и ТЦК проверяли военно-учетные документы у местного, но тот отказался их предоставлять. Между ними и жителями села возник конфликт, в ходе которого женщина ударила правоохранителя палкой по голове.
Комментарии (0)