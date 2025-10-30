В Одесі натовп напав на військових ТЦК і перевернув автівку – відео

На ринку "Сьомий кілометр" натовп цивільних атакував військових ТЦК. Правоохоронці встановлюють причетних

Фото: Суспільне Одеса

В Одесі на військовослужбовців Територіального центру комплектування і соцпідтримки скоїли груповий напад. Про це повідомила пресслужба Одеського ТЦК і СП.

Як стверджують військові, 30 жовтня під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі натовп цивільних, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував представників ТЦК.

Пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців.

"Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам <…> Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок", – заявили у ТЦК.

Правоохоронці встановлюють причетних до інциденту. Увесь перебіг подій зафіксовано на бодикамери військових ТЦК, ці матеріали передаються слідству.

Одеський ТЦК закликав громадян "не піддаватися на провокації та нарешті усвідомити, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога та шкодять обороноздатності країни".

Місцеві пабліки поширюють відео інциденту. Стверджується, що це сталося на ринку "Сьомий кілометр".