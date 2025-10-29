У Київській області жінка напала на поліцейського: вдарила палкою по голові
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У Київській області жінка напала на поліцейського під час перевірки військово-облікових документів з представниками Територіального центру комплектування. Про це повідомила поліція.
Інцидент трапився у Броварському районі в селі Княжичі 29 жовтня.
Представники поліції та ТЦК перевіряли військово-облікові документи у місцевого мешканця, але той відмовився їх надавати. Згодом між ними та жителями села виник конфлікт, у ході якого жінка вдарила правоохоронця палицею по голові.
42-річну жінку затримали та відкрили кримінальне провадження за статтею "вчинення насильства щодо працівника правоохоронного органу". А керівництво Головного управління поліції Київської області встановлює правомірність дій поліцейських.
- У Кривому Розі 2 жовтня чоловік поранив двох військових ТЦК ножем і втік. Один поранений у важкому стані.
- 20 жовтня стало відомо, що двох поліцейських у Києві підозрюють у побитті чоловіка біля ТЦК. Інцидент потрапив на відео.
Коментарі (0)