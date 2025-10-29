У Київській області жінка напала на поліцейського: вдарила палкою по голові

Нацполіція України (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Київській області жінка напала на поліцейського під час перевірки військово-облікових документів з представниками Територіального центру комплектування. Про це повідомила поліція.

Інцидент трапився у Броварському районі в селі Княжичі 29 жовтня.

Представники поліції та ТЦК перевіряли військово-облікові документи у місцевого мешканця, але той відмовився їх надавати. Згодом між ними та жителями села виник конфлікт, у ході якого жінка вдарила правоохоронця палицею по голові.

42-річну жінку затримали та відкрили кримінальне провадження за статтею "вчинення насильства щодо працівника правоохоронного органу". А керівництво Головного управління поліції Київської області встановлює правомірність дій поліцейських.