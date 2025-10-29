В Киевской области женщина напала на полицейского: ударила палкой по голове
В Киевской области женщина напала на полицейского во время проверки военно-учетных документов с представителями Территориального центра комплектования. Об этом сообщила полиция.
Инцидент произошел в Броварском районе в селе Княжичи 29 октября.
Представители полиции и ТЦК проверяли военно-учетные документы у местного жителя, но тот отказался их предоставлять. Впоследствии между ними и жителями села возник конфликт, в ходе которого женщина ударила полицейского палкой по голове.
42-летнюю женщину задержали и открыли уголовное производство по статье "совершение насилия в отношении работника правоохранительного органа". А руководство Главного управления полиции Киевской области устанавливает правомерность действий полицейских.
- В Кривом Роге 2 октября мужчина ранил двух военных ТЦК ножом и сбежал. Один раненый в тяжелом состоянии.
- 20 октября стало известно, что двух полицейских в Киеве подозревают в избиении мужчины возле ТЦК. Инцидент попал на видео.
