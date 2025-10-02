В Кривом Роге мужчина ранил двух военных ТЦК ножом и убежал. Один раненый "тяжелый"

Нападающий скрылся с места, но его личность уже установлена. Продолжаются следственные действия

ТЦК (Иллюстративное фото: Генштаб)

В Кривом Роге мужчина ранил ножом двух военных Территориального центра комплектования и соцподдержки, они госпитализированы. Об этом сообщил Днепропетровский областной ТЦК и СП.

Инцидент произошел утром 2 октября, когда военные остановили мужчину для проверки документов. Во время этого процесса он достал нож, ранил им двух представителей ТЦК и скрылся с места происшествия. Раненые оперативно были доставлены в больницу, один из них находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители начали уголовное производство по факту нанесения умышленных тяжких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Личность предполагаемого нападающего уже установлена, с ним начаты следственные действия.