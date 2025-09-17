В Одессе мужчина напал с ножом на военного ТЦК и убежал

Раненый находится в больнице, событие было зафиксировано на боди-камеру военнослужащего

ТЦК (Иллюстративное фото: Генштаб)

В Одессе мужчина во время проверки документов ранил военного Территориального центра комплектования ножом и убежал. Об этом сообщили в Одесском ТЦК и СП.

Происшествие произошло вечером 16 сентября в Киевском районе Одессы. Во время мероприятий оповещения группа из представителя Нацполиции и военных ТЦК остановили мужчину и попросили показать военно-учетные документы.

Однако вместо этого мужчина нанес военному проникающее ранение ножом и скрылся с места. Раненого доставили в больницу. Инцидент был зафиксирован на боди-камеру военнослужащего, видео с которой вместе с другими материалами передадут правоохранителям для документирования правонарушения.

В ТЦК отметили, что применение оружия против военных, выполняющих служебные задачи, является тяжким уголовным преступлением.

"У таких действий нет и не может быть никаких оправданий, а ответственность за них является суровой и неотвратимой. Призываем граждан к уважению закона и недопущению противоправных действий против представителей сектора безопасности и обороны. Это вопрос не только правопорядка, но и общей безопасности и обороноспособности государства", – говорится в заявлении.