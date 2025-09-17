В Одессе мужчина напал с ножом на военного ТЦК и убежал
В Одессе мужчина во время проверки документов ранил военного Территориального центра комплектования ножом и убежал. Об этом сообщили в Одесском ТЦК и СП.
Происшествие произошло вечером 16 сентября в Киевском районе Одессы. Во время мероприятий оповещения группа из представителя Нацполиции и военных ТЦК остановили мужчину и попросили показать военно-учетные документы.
Однако вместо этого мужчина нанес военному проникающее ранение ножом и скрылся с места. Раненого доставили в больницу. Инцидент был зафиксирован на боди-камеру военнослужащего, видео с которой вместе с другими материалами передадут правоохранителям для документирования правонарушения.
В ТЦК отметили, что применение оружия против военных, выполняющих служебные задачи, является тяжким уголовным преступлением.
"У таких действий нет и не может быть никаких оправданий, а ответственность за них является суровой и неотвратимой. Призываем граждан к уважению закона и недопущению противоправных действий против представителей сектора безопасности и обороны. Это вопрос не только правопорядка, но и общей безопасности и обороноспособности государства", – говорится в заявлении.
- По состоянию на конец августа, 91% инцидентов в течение месяца, связанных с ТЦК, оказались манипуляциями и фейками.
- 3 сентября Минобороны сообщило, что ТЦК должны вести видеозапись все время оповещения граждан. Однако есть определенные исключения
- 8 сентября еще три участницы акции против военных ТЦК в Виннице в начале августа получили подозрения.
