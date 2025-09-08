Акция против военных ТЦК в Виннице: еще три участницы получили подозрения
Следственные действия (Фото: Винницкая областная прокуратура)

Трем участницам акции против военнослужащих возле городского стадиона в Виннице в начале августа объявили о подозрении. Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.

По данным следствия, 1 августа этого года военнослужащие Территориального центра комплектования и социальной поддержки доставили в пункт сбора военнообязанных мужчин, находившихся в розыске.

Среди мужчин были родственники подозреваемых, которых женщины пытались "забрать домой". В свою поддержку женщины организовали толпу граждан. Одновременно они вели прямую трансляцию события в различных социальных сетях.

В прокуратуре заверили, что из-за таких действий военные ТЦК не смогли вовремя выполнить свои служебные обязанности.

Женщинам инкриминируют подстрекательство к препятствованию и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения.

Досудебное расследование осуществляют следователи Службы безопасности Украины.

Фото: Винницкая областная прокуратура
Фото: Винницкая областная прокуратура
  • Утром 2 августа полиция сообщила о проверке из-за конфликта гражданских и военных ТЦК в Виннице.
  • Впоследствии правоохранители заявили о задержании пяти мужчин. По версии следствия, они проникли на территорию объекта ТЦК и повредили ворота.
  • 4 августа их отправили под домашний арест по подозрению в попытке захвата государственного учреждения.
