Акция против военных ТЦК в Виннице: еще три участницы получили подозрения
Трем участницам акции против военнослужащих возле городского стадиона в Виннице в начале августа объявили о подозрении. Об этом сообщила Винницкая областная прокуратура.
По данным следствия, 1 августа этого года военнослужащие Территориального центра комплектования и социальной поддержки доставили в пункт сбора военнообязанных мужчин, находившихся в розыске.
Среди мужчин были родственники подозреваемых, которых женщины пытались "забрать домой". В свою поддержку женщины организовали толпу граждан. Одновременно они вели прямую трансляцию события в различных социальных сетях.
В прокуратуре заверили, что из-за таких действий военные ТЦК не смогли вовремя выполнить свои служебные обязанности.
Женщинам инкриминируют подстрекательство к препятствованию и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период и распространение информации о расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, при возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения.
Досудебное расследование осуществляют следователи Службы безопасности Украины.
- Утром 2 августа полиция сообщила о проверке из-за конфликта гражданских и военных ТЦК в Виннице.
- Впоследствии правоохранители заявили о задержании пяти мужчин. По версии следствия, они проникли на территорию объекта ТЦК и повредили ворота.
- 4 августа их отправили под домашний арест по подозрению в попытке захвата государственного учреждения.
