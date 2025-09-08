Акція проти військових ТЦК у Вінниці: ще три учасниці отримали підозри

Слідчі дії (Фото: Вінницька обласна прокуратура)

Трьом учасницям акції проти військовослужбовців біля міського стадіону у Вінниці на початку серпня повідомлено про підозру. Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.

За даними слідства, 1 серпня цього року військовослужбовці Територіального центру комплектування та соціальної підтримки доправили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували у розшуку.

Серед чоловіків були родичі підозрюваних, яких жінки намагалися "забрати додому". На свою підтримку жінки організували натовп громадян. Одночасно вони вели пряму трансляцію події у різних соціальних мережах.

У прокуратурі запевнили, що через такі дії військові ТЦК не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки.

Жінкам інкримінують підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань в особливий період і поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Служби безпеки України.

