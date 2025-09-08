Акція проти військових ТЦК у Вінниці: ще три учасниці отримали підозри
Трьом учасницям акції проти військовослужбовців біля міського стадіону у Вінниці на початку серпня повідомлено про підозру. Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура.
За даними слідства, 1 серпня цього року військовослужбовці Територіального центру комплектування та соціальної підтримки доправили до пункту збору військовозобов’язаних чоловіків, які перебували у розшуку.
Серед чоловіків були родичі підозрюваних, яких жінки намагалися "забрати додому". На свою підтримку жінки організували натовп громадян. Одночасно вони вели пряму трансляцію події у різних соціальних мережах.
У прокуратурі запевнили, що через такі дії військові ТЦК не змогли вчасно виконати свої службові обов’язки.
Жінкам інкримінують підбурювання до перешкоджання і перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України й інших військових формувань в особливий період і поширення інформації про розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Служби безпеки України.
- Уранці 2 серпня поліція повідомила про перевірку через конфлікт цивільних і військових ТЦК у Вінниці.
- Згодом правоохоронці заявили про затримання п’яти чоловіків. За версією слідства, вони проникли на територію об'єкта ТЦК і пошкодили ворота.
- 4 серпня їх відправили під домашній арешт за підозрою в спробі захопити державну установу.
