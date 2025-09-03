ТЦК должны вести видеозапись все время оповещения граждан, кроме ряда исключений – список
Представители территориальных центров комплектования должны вести видеофиксацию все время, когда проводят оповещение граждан, и прекращать ее только за некоторыми исключениями, в частности, когда есть угроза, что на запись попадут военные объекты. Об этом сообщило Министерство обороны.

С 1 сентября использование сотрудниками ТЦК нагрудных боди-камер является обязательный. Также, добавило МО, начато создание специальной IT-системы, которая "позволит унифицировать и централизовать процесс видеофиксации и сделает невозможным злоупотребления".

Соответствующая инструкция от Минобороны, в том числе, предусматривает:

→ Уполномоченный представитель военкомата, который использует камеру, обязан сообщить об этом людям, в отношении которых проводится фото- и видеофиксация;

→ запись начинается с момента, когда сотрудник ТЦК приступает к выполнению служебных обязанностей по оповещению граждан;

→ видеозапись ведется непрерывно до момента, как представитель военкомата завершит выполнение этих мероприятий, кроме случаев угрозы попадания на бодикамеру военных объектов или информации с ограниченным доступом и случаев, связанных с возникновением у уполномоченного представителя личных потребностей (прием пищи и т.д.);

видеорегистратор крепится на форме военнослужащего (на груди или другим способом); в случаях, если необходимо качественно фиксировать события, сотрудник ТЦК может держать бодикамеру в руках;

участникам группы оповещения запрещается удалять записи, изменять их, выключать камеру, препятствовать фиксации или передавать видео посторонним лицам.

После окончания работы представители групп оповещения будут передавать бодикамеры ответственному лицу, назначаемому отдельным приказом среди чиновников ТЦК, которое будет проверять их целостность и функциональность, а также осуществлять автоматический экспорт информации на централизованный защищенный сервер, заявили в МО.

Администрировать этот сервер будет Военная служба правопорядка ВСУ – по мнению Минобороны, это нивелирует риски несанкционированного доступа к записям и вмешательства в работу системы.

Записи будут храниться на этом сервере 30 дней с даты загрузки, но в ряде случаев этот срок может быть увеличен: в частности, если видео используются в качестве источника доказательств в уголовных или административных делах.

"Контроль за использованием видеорегистраторов, будет осуществлять ответственное лицо ТЦК и СП, а по информации, полученной с их помощью – непосредственно руководитель центра комплектования. Нарушение правил использования технических средств фиксации влечет за собой дисциплинарную ответственность – от выговора до понижения в должности или звании, а также передачи материалов в правоохранительные органы", – добавили в МО.

  • В конце августа правительство окончательно нормировало использование сервиса электронной очереди в ТЦК.
  • Сухопутные войска сообщили, что в последний месяц лета подтвердились 20 случаев нарушений со стороны военкоматов (только 9% из общего количества сообщений) – двух сотрудников отстранили от исполнения обязанностей, столько же привлекли к дисциплинарной ответственности, еще 16 служебных расследований продолжаются.
