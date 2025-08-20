Электронная очередь в ТЦК заработала на постоянной основе – Кабмин оформил правила работы
Правительство окончательно нормировало использование сервиса электронной очереди в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Электронная очередь с мая 2024 года работала в тестовом режиме. Отныне ею смогут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их семьи.
По словам министра, электронная очередь должна заменить "живые" очереди под ТЦК, усилить безопасность и упорядочить прием граждан. Также сервис должен ускорить процессы и делает их более удобными.
"Одновременно работаем над переводом в "цифру" как можно больше услуг и формируем экосистему Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме", – добавил министр.
- В июле в Резерв+ появилась возможность оплатить штраф за несвоевременное уточнение данных (позднее чем 16 июля 2024 года).
- В начале августа в Резерв+ появилась возможность оплатить штраф за неприбытие по повестке в ТЦК.
