Електронна черга до ТЦК запрацювала на постійній основі – уряд оформив правила роботи сервісу
Уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Електронна черга з травня 2024 року працювала в тестовому режимі. Відтепер нею зможуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні родини.
За словами міністра, електронна черга має замінити "живі" черги під ТЦК, посилити безпеку та впорядкувати приймання громадян. Також сервіс має прискорити процеси та робить їх більш зручними.
"Одночасно працюємо над переведенням в "цифру" якнайбільше послуг і формуємо екосистему Електронного ТЦК, який функціонуватиме в онлайн-режимі", – додав міністр.
- У липні в Резерв+ з'явилася можливість сплатити штраф за невчасне уточнення даних (пізніше ніж 16 липня 2024 року).
- На початку серпня у Резерв+ з'явилася можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою до ТЦК.
Коментарі (0)