ТЦК мають вести відеозапис весь час оповіщення громадян, окрім ряду винятків – деталі від Міноборони
Ілюстративне фото: Depositphotos

Представники територіальних центрів комплектування мають вести відеоіксацію увесь час, коли проводять оповіщення громадян, й припиняти її лише за деякими винятками, зокрема, коли є загроза, що на запис потраплять військові об'єкти. Про це повідомило Міністерство оборони.

З 1 вересня використання співробітниками ТЦК нагрудних боді-камер є обов'язковим. Також, додало МО, розпочато створення спеціальної IT-системи, яка "дозволить уніфікувати та централізувати процес відеофіксації та унеможливить зловживання".

Читайте також
Понад 28 000 проваджень від ТЦК у 2025 році. У якій області виписують найбільше штрафів

Відповідна інструкція від Міноборони, у тому числі, передбачає:

→ уповноважений представник військкомату, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це людей, стосовно яких проводиться фото- та відеофіксація;

→ запис розпочинається з моменту, коли співробітник ТЦК приступає до виконання службових обов'язків з оповіщення громадян;

→ відеозапис ведеться безперервно до моменту, як представник військкомату завершить виконання цих заходів, окрім випадків загрози попадання на бодікамеру військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо);

відеореєстратор кріпиться на формі військовослужбовця (на грудях або іншим способом); у випадках, якщо необхідно якісно фіксувати події, співробітник ТЦК може тримати бодікамеру у руках;

учасникам групи оповіщення забороняється видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Слухайте також
Якщо ми програємо війну, до армії підуть усі – до окупаційної

Після закінчення роботи представники груп оповіщення будуть передавати бодікамері відповідальній особі, що призначається окремим наказом серед з-поміж чиновників ТЦК, яка перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер, заявили в МО.

Адмініструвати цей сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ – на думку Міноборони, це нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання у роботу системи.

Записи зберігатимуться на цьому сервері 30 днів із дати завантаження, але у низці випадків цей строк може бути збільшено: зокрема, якщо відео використовуються як джерела доказів у кримінальних або адміністративних справах.

"Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою – безпосередньо керівник центру комплектування. Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність – від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів", – додали у МО.

  • Наприкінці серпня уряд остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК.
  • Сухопутні війська повідомили, що в останній місяць літа підтвердились 20 випадків порушень з боку військкоматів (лише 9% із загальної кількості повідомлень) – двох співробітників відсторонили від виконання обов'язків, стільки ж притягнули до дисциплінарної відповідальності, ще 16 службових розслідувань тривають.
міноборонитцкбодікамера