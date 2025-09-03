ТЦК мають вести відеозапис весь час оповіщення громадян, окрім ряду винятків – деталі від Міноборони

Запис розпочинається з моменту, коли співробітник військкомату приступає до виконання таких службових обов'язків

Представники територіальних центрів комплектування мають вести відеоіксацію увесь час, коли проводять оповіщення громадян, й припиняти її лише за деякими винятками, зокрема, коли є загроза, що на запис потраплять військові об'єкти. Про це повідомило Міністерство оборони.

З 1 вересня використання співробітниками ТЦК нагрудних боді-камер є обов'язковим. Також, додало МО, розпочато створення спеціальної IT-системи, яка "дозволить уніфікувати та централізувати процес відеофіксації та унеможливить зловживання".

Відповідна інструкція від Міноборони, у тому числі, передбачає:

→ уповноважений представник військкомату, який використовує камеру, зобов'язаний повідомити про це людей, стосовно яких проводиться фото- та відеофіксація;

→ запис розпочинається з моменту, коли співробітник ТЦК приступає до виконання службових обов'язків з оповіщення громадян;

→ відеозапис ведеться безперервно до моменту, як представник військкомату завершить виконання цих заходів, окрім випадків загрози попадання на бодікамеру військових об’єктів або інформації з обмеженим доступом та випадків, пов’язаних з виникненням в уповноваженого представника особистих потреб (приймання їжі тощо);

→ відеореєстратор кріпиться на формі військовослужбовця (на грудях або іншим способом); у випадках, якщо необхідно якісно фіксувати події, співробітник ТЦК може тримати бодікамеру у руках;

→ учасникам групи оповіщення забороняється видаляти записи, змінювати їх, вимикати камеру, перешкоджати фіксації або передавати відео стороннім особам.

Після закінчення роботи представники груп оповіщення будуть передавати бодікамері відповідальній особі, що призначається окремим наказом серед з-поміж чиновників ТЦК, яка перевірятиме їх цілісність та функціональність, а також здійснюватиме автоматичний експорт інформації на централізований захищений сервер, заявили в МО.

Адмініструвати цей сервер буде Військова служба правопорядку ЗСУ – на думку Міноборони, це нівелюватиме ризики несанкціонованого доступу до записів та втручання у роботу системи.

Записи зберігатимуться на цьому сервері 30 днів із дати завантаження, але у низці випадків цей строк може бути збільшено: зокрема, якщо відео використовуються як джерела доказів у кримінальних або адміністративних справах.

"Контроль за використанням відеореєстраторів, здійснюватиме відповідальна особа ТЦК та СП, а за інформацією, отриманою за їх допомогою – безпосередньо керівник центру комплектування. Порушення правил використання технічних засобів фіксації тягне за собою дисциплінарну відповідальність – від догани до пониження у посаді чи званні, а також передачі матеріалів до правоохоронних органів", – додали у МО.