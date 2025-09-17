В Одесі чоловік напав із ножем на військового ТЦК та втік
В Одесі чоловік під час перевірки документів поранив військового Територіального центру комплектування ножем та втік. Про це повідомили в Одеському ТЦК та СП.
Подія сталася ввечері 16 вересня в Київському районі Одеси. Під час заходів оповіщення група з представника Нацполіції та військових ТЦК зупинили чоловіка та попросили показати військово-облікові документи.
Однак замість цього чоловік завдав військовому проникаючого поранення ножем та втік із місця. Пораненого доправили до лікарні. Інцидент був зафіксований на бодікамеру військовослужбовця, відео з якої разом з іншими матеріалами передадуть правоохоронцям для документування правопорушення.
В ТЦК наголосили, що застосування зброї проти військових, які виконують службові завдання, є тяжким кримінальним злочином.
"Такі дії не мають і не можуть мати жодних виправдань, а відповідальність за них є суворою та невідворотною. Закликаємо громадян до поваги закону та недопущення протиправних дій проти представників сектору безпеки й оборони. Це питання не лише правопорядку, а й спільної безпеки та обороноздатності держави", – йдеться у заяві.
- Станом на кінець серпня, 91% інцидентів протягом місяця, пов’язаних із ТЦК, виявилися маніпуляціями та фейками.
- 3 вересня Міноборони повідомило, що ТЦК мають вести відеозапис весь час оповіщення громадян. Однак є певні винятки
- 8 вересня ще три учасниці акції проти військових ТЦК у Вінниці на початку серпня отримали підозри.
