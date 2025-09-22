ТЦК Ивано-Франковской области сообщил о нападении на один из районных военкоматов

Иллюстративное фото: Depositphotos

Ивано-Франковский областной военкомат сообщил о нападении на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"22 сентября 2025 года группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный ТЦК и СП. В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали", – говорится в публикации.

По данным областного ТЦК, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В военкомате добавили, что такие действия являются уголовным правонарушением: "Лица, причастные к нападению, будут установлены и привлечены к ответственности согласно действующему законодательству Украины".