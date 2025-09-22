ТЦК Івано-Франківщини повідомив про напад на один з районних військкоматів

Через напад невідомих на Калуський районний ТЦК утекли троє військовозобов'язаних

Ілюстративне фото: Depositphotos

Івано-Франківській обласний військкомат повідомив про напад на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

"22 вересня 2025 року група невідомих осіб здійснила напад на Калуський районний ТЦК та СП. В результаті нападу троє військовозобов'язаних, які перебували на території, втекли", – йдеться у публікації.

За даними обласного ТЦК, на місці події працює слідчо-оперативна група.

У військкоматі додали, що такі дії є кримінальним правопорушенням: "Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України".