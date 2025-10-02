У Кривому Розі чоловік поранив двох військових ТЦК ножем і втік. Один поранений у важкому стані
У Кривому Розі чоловік поранив ножем двох військових Територіального центру комплектування та соцпідтримки, їх госпіталізовано. Про це повідомив Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.
Інцидент трапився вранці 2 жовтня, коли військові зупинили чоловіка для перевірки документів. Під час цього процесу він дістав ніж, вразив ним двох представників ТЦК і втік з місця події. Поранених оперативно доставили до лікарні, один з них перебуває у важкому стані.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом завдання умисних тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від п'яти до восьми років.
Особу ймовірного нападника вже встановлено, з ним розпочаті слідчі дії.
- 17 вересня в Одесі чоловік напав із ножем на військового ТЦК і втік.
- 22 вересня ТЦК Івано-Франківщини повідомив про напад на один з районних військкоматів. Внаслідок цього втекли троє військовозобов'язаних.
