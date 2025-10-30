Через стрілянину у ТЦК Кременчука поранено двох військовослужбовців – обласний військкомат
Увечері 30 жовтня військовозобов'язаний здійснив стрілянину у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування – поранено двох військових, заявили у Полтавському обласному ТЦК.
За його даними, близько 16:00 поліція супроводила до збірного пункту районного ТЦК військовозобов’язаного громадянина.
Під час оформлення документів та обов'язкового огляду поліціянт запитав чоловіка, чи є в нього заборонені предмети або речовини, однак у відповідь той дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) й зробив кілька пострілів, заявив обласний ТЦК.
"У результаті двоє військових отримали поранення гомілки. Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії", – підсумовують у дописі.
- 28 жовтня стали відомі нові деталі у справі щодо смерті мобілізованого у Києві Романа Сопіна – чоловік перед смертю отримав травму тупим предметом.
- Наступного дня поліція повідомила, що у Київській області жінка напала на правоохоронця під час перевірки військово-облікових документів з представниками ТЦК.
- 30 жовтня Одеський військкомат повідомив, що у місті скоїли груповий напад на військовослужбовців ТЦК.
