Через стрілянину у ТЦК Кременчука поранено двох військовослужбовців – обласний військкомат

Чоловік почав стріляти під час оформлення документів та обов'язкового огляду у військкоматі на Полтавщині, заявили в ТЦК регіону

Ілюстративне фото: Depositphotos

Увечері 30 жовтня військовозобов'язаний здійснив стрілянину у Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування – поранено двох військових, заявили у Полтавському обласному ТЦК.

За його даними, близько 16:00 поліція супроводила до збірного пункту районного ТЦК військовозобов’язаного громадянина.

Під час оформлення документів та обов'язкового огляду поліціянт запитав чоловіка, чи є в нього заборонені предмети або речовини, однак у відповідь той дістав пістолет (попередньо переобладнаний з травматичного ТТ) й зробив кілька пострілів, заявив обласний ТЦК.

"У результаті двоє військових отримали поранення гомілки. Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії", – підсумовують у дописі.