Штаты объяснили вывод части военных из Европы
Соединенные Штаты заявили, что вывод части американских военных из Европы не означает полного вывода войск или уменьшения обязательств по коллективной обороне НАТО, а вместо этого является позитивным сигналом относительно роста европейских возможностей. Об этом заявило командование армии США в Европе и Африке.
По его словам, в рамках продуманного процесса министра войны Пита Хегсета, вторая бригадная боевая группа пехоты 101 воздушно-десантной дивизии будет переброшена, как планировалось, к их базе в штате Кентукки без замены.
"Это не является выводом американских войск из Европы или сигналом об уменьшении обязательств перед НАТО и статьей 5 (о коллективной безопасности. – Ред.). Скорее это положительный знак роста европейского потенциала и ответственности", – говорится в публикации.
По словам командования, союзники США по Альянсу отвечают на призыв президента Дональда Трампа взять на себя основную ответственность за конвенционную оборону Европы (то есть неядерным вооружением. – Ред.).
Американская сторона также заявила, что реорганизация в размещении ее сил не изменит ситуацию с безопасностью в Европе.
"США сохраняют прочное присутствие на всем европейском театре, способность развертывать силы и средства для достижения целей и поддержки приоритетов США, включая обязательство президента Трампа защищать союзников по НАТО", – заключает командование США.
- 29 октября Минобороны Румынии сообщило, что ей и другим союзникам сообщили о решении США сократить численность их войск в Европе.
- Американское решение заключается в прекращении ротации в Европе бригады, которая имела подразделения в нескольких государствах НАТО. В то же время примерно 1000 американских солдат будут оставаться развернутыми в Румынии.
- Местный ресурс G4Media заявлял, что речь идет о выводе около 800 солдат США из Румынии. По данным медиа, также Штаты планируют вывести войска из Болгарии, Венгрии и Словакии.
- Тем временем НАТО заявила, что Альянс и американские власти тесно сотрудничают по размещению войск США в Европе.
