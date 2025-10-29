Штаты объяснили вывод части военных из Европы

Реорганизация в размещении сил США не изменит ситуацию с безопасностью в Европе, заявили в американском командовании

Иллюстративное фото: VASSIL DONEV / EPA)

Соединенные Штаты заявили, что вывод части американских военных из Европы не означает полного вывода войск или уменьшения обязательств по коллективной обороне НАТО, а вместо этого является позитивным сигналом относительно роста европейских возможностей. Об этом заявило командование армии США в Европе и Африке.

По его словам, в рамках продуманного процесса министра войны Пита Хегсета, вторая бригадная боевая группа пехоты 101 воздушно-десантной дивизии будет переброшена, как планировалось, к их базе в штате Кентукки без замены.

"Это не является выводом американских войск из Европы или сигналом об уменьшении обязательств перед НАТО и статьей 5 (о коллективной безопасности. – Ред.). Скорее это положительный знак роста европейского потенциала и ответственности", – говорится в публикации.

По словам командования, союзники США по Альянсу отвечают на призыв президента Дональда Трампа взять на себя основную ответственность за конвенционную оборону Европы (то есть неядерным вооружением. – Ред.).

Американская сторона также заявила, что реорганизация в размещении ее сил не изменит ситуацию с безопасностью в Европе.

"США сохраняют прочное присутствие на всем европейском театре, способность развертывать силы и средства для достижения целей и поддержки приоритетов США, включая обязательство президента Трампа защищать союзников по НАТО", – заключает командование США.