Штати пояснили виведення частини військових з Європи

Реорганізація у розміщенні сил США не змінить безпекову ситуацію у Європі, заявили в американському командуванні

Ілюстративне фото: VASSIL DONEV / EPA)

Сполучені Штати заявили, що виведення частини американських військових з Європи не означає повного виведення військ або зменшення зобов'язань щодо колективної оборони НАТО, а натомість є позитивним сигналом щодо зростання європейських спроможностей. Про це заявило командування армії США у Європі та Африці.

За його словами, у межах продуманого процесу міністра війни Піта Гегсета, друга бригадна бойова група піхоти 101 повітряно-десантної дивізії буде перекинута, як планувалося, до їхньої бази у штаті Кентуккі без заміни.

"Це не є виведенням американських військ з Європи або сигналом про зменшення зобов'язань перед НАТО та статтею 5 (про колективну безпеку. – Ред.). Радше це позитивний знак зростання європейського потенціалу та відповідальності", – йдеться у публікації.

За словами командування, союзники США по Альянсу відповідають на заклик президента Дональда Трампа взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи (тобто неядерним озброєнням. – Ред.).

Американська сторона також заявила, що реорганізація у розміщенні її сил не змінить безпекову ситуацію у Європі.

"США зберігають міцну присутність на всьому європейському театрі, а також здатність розгортати сили й засоби для досягнення цілей та підтримки пріоритетів США, включно із зобов'язанням президента Трампа захищати союзників по НАТО", – підсумовує командування США.