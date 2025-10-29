Штати пояснили виведення частини військових з Європи
Сполучені Штати заявили, що виведення частини американських військових з Європи не означає повного виведення військ або зменшення зобов'язань щодо колективної оборони НАТО, а натомість є позитивним сигналом щодо зростання європейських спроможностей. Про це заявило командування армії США у Європі та Африці.
За його словами, у межах продуманого процесу міністра війни Піта Гегсета, друга бригадна бойова група піхоти 101 повітряно-десантної дивізії буде перекинута, як планувалося, до їхньої бази у штаті Кентуккі без заміни.
"Це не є виведенням американських військ з Європи або сигналом про зменшення зобов'язань перед НАТО та статтею 5 (про колективну безпеку. – Ред.). Радше це позитивний знак зростання європейського потенціалу та відповідальності", – йдеться у публікації.
За словами командування, союзники США по Альянсу відповідають на заклик президента Дональда Трампа взяти на себе основну відповідальність за конвенційну оборону Європи (тобто неядерним озброєнням. – Ред.).
Американська сторона також заявила, що реорганізація у розміщенні її сил не змінить безпекову ситуацію у Європі.
"США зберігають міцну присутність на всьому європейському театрі, а також здатність розгортати сили й засоби для досягнення цілей та підтримки пріоритетів США, включно із зобов'язанням президента Трампа захищати союзників по НАТО", – підсумовує командування США.
- 29 жовтня Міноборони Румунії повідомило, що їй та іншим союзникам повідомили про рішення США скоротити чисельність їхніх військ у Європі.
- Американське рішення полягає у припиненні ротації в Європі бригади, яка мала підрозділи в кількох державах НАТО. Водночас приблизно 1000 американських солдатів залишатимуться розгорнутими у Румунії.
- Місцевий ресурс G4Media заявляв, що йдеться про виведення близько 800 солдатів США з Румунії. За даними медіа, також Штати планують вивести війська з Болгарії, Угорщини та Словаччини.
- Тим часом НАТО заявило, що Альянс та американська влада тісно співпрацюють щодо розміщення військ США у Європі.
Коментарі (0)