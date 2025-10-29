У НАТО заявили, що тісно співпрацюють зі США щодо розміщення військ у Європі
Альянс та влада Сполучених Штатів тісно співпрацюють щодо розміщення американських військ у Європі. Про це в коментарі Reuters повідомив офіційний представник НАТО, реагуючи на заяву Міністерства оборони Румунії щодо скорочення контингенту.
"Коригування розміщення військ США не є чимось незвичайним", – сказав представник Альянсу, додавши, що "навіть з урахуванням цього коригування розміщення військ Штатів в Європі залишається більшим, ніж було протягом багатьох років".
"НАТО та керівництво США тісно співпрацюють щодо нашої загальної позиції – щоб забезпечити збереження НАТО нашої потужної здатності стримувати та захищатися, і керівництво США заздалегідь повідомило НАТО про ці коригування", – додав посадовець Альянсу.
Раніше цього самого дня Міноборони Румунії повідомило, що союзників було поінформовано щодо рішення Сполучених Штатів стосовно зміни чисельності американських військ у Європі, зокрема йдеться про східний фланг.
- 3 квітня Рютте заявив, що США не планують негайно виводити свої війська з Європи, попри вимоги до країн блоку самостійно дбати про свою безпеку.
- 8 квітня канал NBC писав, що посадовці Пентагону розглядають пропозицію вивести до 10 000 військових США зі Східної Європи.
- 5 вересня президент Естонії заявив, що європейським країнам, які межують із Росією, слід бути готовими до того, що Вашингтон може скоротити чисельність своїх військ у регіоні, нарощуючи власний військовий потенціал.
