У НАТО заявили, що тісно співпрацюють зі США щодо розміщення військ у Європі

В Альянсі кажуть, що коригування розміщення військ США не є чимось незвичайним

НАТО (Фото: Сlemens Bilan/EPA)

Альянс та влада Сполучених Штатів тісно співпрацюють щодо розміщення американських військ у Європі. Про це в коментарі Reuters повідомив офіційний представник НАТО, реагуючи на заяву Міністерства оборони Румунії щодо скорочення контингенту.

"Коригування розміщення військ США не є чимось незвичайним", – сказав представник Альянсу, додавши, що "навіть з урахуванням цього коригування розміщення військ Штатів в Європі залишається більшим, ніж було протягом багатьох років".

"НАТО та керівництво США тісно співпрацюють щодо нашої загальної позиції – щоб забезпечити збереження НАТО нашої потужної здатності стримувати та захищатися, і керівництво США заздалегідь повідомило НАТО про ці коригування", – додав посадовець Альянсу.

Раніше цього самого дня Міноборони Румунії повідомило, що союзників було поінформовано щодо рішення Сполучених Штатів стосовно зміни чисельності американських військ у Європі, зокрема йдеться про східний фланг.

3 квітня Рютте заявив, що США не планують негайно виводити свої війська з Європи, попри вимоги до країн блоку самостійно дбати про свою безпеку.

8 квітня канал NBC писав, що посадовці Пентагону розглядають пропозицію вивести до 10 000 військових США зі Східної Європи.

5 вересня президент Естонії заявив, що європейським країнам, які межують із Росією, слід бути готовими до того, що Вашингтон може скоротити чисельність своїх військ у регіоні, нарощуючи власний військовий потенціал.