У НАТО заявили, що тісно співпрацюють зі США щодо розміщення військ у Європі
Альянс та влада Сполучених Штатів тісно співпрацюють щодо розміщення американських військ у Європі. Про це в коментарі Reuters повідомив офіційний представник НАТО, реагуючи на заяву Міністерства оборони Румунії щодо скорочення контингенту.

"Коригування розміщення військ США не є чимось незвичайним", – сказав представник Альянсу, додавши, що "навіть з урахуванням цього коригування розміщення військ Штатів в Європі залишається більшим, ніж було протягом багатьох років".

"НАТО та керівництво США тісно співпрацюють щодо нашої загальної позиції – щоб забезпечити збереження НАТО нашої потужної здатності стримувати та захищатися, і керівництво США заздалегідь повідомило НАТО про ці коригування", – додав посадовець Альянсу.

Раніше цього самого дня Міноборони Румунії повідомило, що союзників було поінформовано щодо рішення Сполучених Штатів стосовно зміни чисельності американських військ у Європі, зокрема йдеться про східний фланг.

