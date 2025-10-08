Міністерка оборони Литви вважає, що присутність військ США важливіша за фінансову допомогу

Вашингтон остаточно не вирішив щодо збереження своїх сил у Балтійському регіоні, заявила Довілє Шакалєнє

Довілє Шакалєнє (Фото: Phil Nijhuis/EPA)

Литва вважає подальшу присутність американських військ у країні важливішою, ніж фінансову допомогу з боку США, заявила міністерка оборони країни Довілє Шакалєнє. Її слова наводить медіа LRT.

За її словами, США ще остаточно не вирішили щодо збереження своїх військ у регіоні.

"Ми отримали дуже позитивні відгуки як від Конгресу, так і від Сенату США щодо Балтійської ініціативи безпеки. Але одним із ключових моментів є те, що ми також повинні раціонально підходити до цієї політичної гри, а саме до присутності військ у нашому регіоні", – сказала Шакалєнє.

За даними Міністерства оборони Литви, країна отримує в середньому 60 млн євро щорічно від програми закупівлі зброї американського виробництва. Палата представників США проголосувала у вересні за посилення цієї ініціативи наступного року, але остаточне рішення ще не ухвалене.

"США чітко дали зрозуміти, що європейські країни можуть і повинні платити за свою безпеку самостійно. Деякі програми розглядаються Вашингтоном як фінансова допомога, і вони воліли б, щоб Європа сама фінансувала свої оборонні потреби", – наголосила міністерка.

Шакалєнє сказала, що Вільнюс зосереджує свої дипломатичні зусилля на поточному перегляді США розгортання військ у Європі.

"Нашим пріоритетом є присутність союзних військ. Ми високо цінуємо Балтійську ініціативу безпеки, вона дуже важлива, але нашою головною метою є подальше розміщення американських військ, і саме на це ми спрямовуємо найбільше наших зусиль", – наголосила вона.

Посадовиця зазначила, що адміністрація президента США Дональда Трампа спочатку планувала завершити перегляд європейського розгортання до початку вересня, але процес затримався, що вона назвала сприятливим для Литви.

"За іронією долі, Росія допомагає нам, демонструючи як свою ненадійність, так і свою агресивну поведінку, що посилює сприйняття ризику урядом США", – додала вона.

8 квітня 2025 року канал NBC News писав, що Пентагон розглядає пропозицію вивести до 10 000 військових США з Румунії та Польщі.

5 вересня президент Естонії заявив, що європейським країнам, які межують із Росією, слід бути готовими до того, що Вашингтон може скоротити чисельність своїх військ у регіоні, нарощуючи власний військовий потенціал.