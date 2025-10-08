Министр обороны Литвы считает, что присутствие войск США важнее финансовой помощи

Вашингтон окончательно не решил относительно сохранения своих сил в Балтийском регионе, заявила Довиле Шакалене

Довиле Шакалене (Фото: Phil Nijhuis/EPA)

Литва считает дальнейшее присутствие американских войск в стране более важным, чем финансовую помощь со стороны США, заявила министр обороны страны Довиле Шакалене. Ее слова приводит медиа LRT.

По ее словам, США еще окончательно не решили относительно сохранения своих войск в регионе.

"Мы получили очень положительные отзывы как от Конгресса, так и от Сената США относительно Балтийской инициативы безопасности. Но одним из ключевых моментов является то, что мы также должны рационально подходить к этой политической игре, а именно к присутствию войск в нашем регионе", – сказала Шакалене.

По данным Министерства обороны Литвы, страна получает в среднем 60 млн евро ежегодно от программы закупки оружия американского производства. Палата представителей США проголосовала в сентябре за усиление этой инициативы в следующем году, но окончательное решение еще не принято.

"США четко дали понять, что европейские страны могут и должны платить за свою безопасность самостоятельно. Некоторые программы рассматриваются Вашингтоном как финансовая помощь, и они предпочли бы, чтобы Европа сама финансировала свои оборонные нужды", – подчеркнула министр.

Шакалене сказала, что Вильнюс сосредотачивает свои дипломатические усилия на текущем пересмотре США развертывания войск в Европе.

"Нашим приоритетом является присутствие союзных войск. Мы высоко ценим Балтийскую инициативу безопасности, она очень важна, но нашей главной целью является дальнейшее размещение американских войск, и именно на это мы направляем больше всего наших усилий", – подчеркнула она.

Чиновница отметила, что администрация президента США Дональда Трампа изначально планировала завершить пересмотр европейского развертывания к началу сентября, но процесс задержался, что она назвала благоприятным для Литвы.

"По иронии судьбы, Россия помогает нам, демонстрируя как свою ненадежность, так и свое агрессивное поведение, что усиливает восприятие риска правительством США", – добавила она.

8 апреля 2025 года канал NBC News писал, что Пентагон рассматривает предложение вывести до 10 000 военных США из Румынии и Польши.

5 сентября президент Эстонии заявил, что европейским странам, граничащим с Россией, следует быть готовыми к тому, что Вашингтон может сократить численность своих войск в регионе, наращивая собственный военный потенциал.