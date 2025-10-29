В НАТО заявили, что тесно сотрудничают с США по размещению войск в Европе

В Альянсе говорят, что корректировка размещения войск США не является чем-то необычным

НАТО (Фото: Сlemens Bilan/EPA)

Альянс и власти Соединенных Штатов тесно сотрудничают по размещению американских войск в Европе. Об этом в комментарии Reuters сообщил официальный представитель НАТО, реагируя на заявление Министерства обороны Румынии о сокращении контингента.

"Корректировка размещения войск США не является чем-то необычным", – сказал представитель Альянса, добавив, что "даже с учетом этой корректировки размещение войск Штатов в Европе остается большим, чем было в течение многих лет".

"НАТО и руководство США тесно сотрудничают по нашей общей позиции – чтобы обеспечить сохранение НАТО нашей мощной способности сдерживать и защищаться, и руководство США заранее сообщило НАТО об этих корректировках", — добавил чиновник Альянса.

Ранее в этот же день Минобороны Румынии сообщило, что союзники были проинформированы о решении Соединенных Штатов по изменению численности американских войск в Европе, в частности речь идет о восточном фланге.

3 апреля Рютте заявил, что США не планируют немедленно выводить свои войска из Европы, несмотря на требования к странам блока самостоятельно заботиться о своей безопасности.

8 апреля канал NBC писал, что чиновники Пентагона рассматривают предложение вывести до 10 000 военных США из Восточной Европы.

5 сентября президент Эстонии заявил, что европейским странам, граничащим с Россией, следует быть готовыми к тому, что Вашингтон может сократить численность своих войск в регионе, наращивая собственный военный потенциал.