В НАТО заявили, что тесно сотрудничают с США по размещению войск в Европе
НАТО (Фото: Сlemens Bilan/EPA)

Альянс и власти Соединенных Штатов тесно сотрудничают по размещению американских войск в Европе. Об этом в комментарии Reuters сообщил официальный представитель НАТО, реагируя на заявление Министерства обороны Румынии о сокращении контингента.

"Корректировка размещения войск США не является чем-то необычным", – сказал представитель Альянса, добавив, что "даже с учетом этой корректировки размещение войск Штатов в Европе остается большим, чем было в течение многих лет".

"НАТО и руководство США тесно сотрудничают по нашей общей позиции – чтобы обеспечить сохранение НАТО нашей мощной способности сдерживать и защищаться, и руководство США заранее сообщило НАТО об этих корректировках", — добавил чиновник Альянса.

Ранее в этот же день Минобороны Румынии сообщило, что союзники были проинформированы о решении Соединенных Штатов по изменению численности американских войск в Европе, в частности речь идет о восточном фланге.

