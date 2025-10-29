Польские МиГи перехватили российского разведчика над Балтийским морем – фото
Во вторник, 28 октября, польские самолеты перехватили разведывательное воздушное судно РФ над Балтийским морем, Об этом на следующий день сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Пара дежурных истребителей МиГ-29 Воздушных сил Польши осуществила эффективный перехват, визуальную идентификацию и сопровождение из района ответственности российского самолета, который выполнял полет над Балтикой, говорится в сообщении.
По данным командования, российский Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без предоставленного плана полета и с выключенным транспондером, в то же время судно не нарушило воздушное пространство Польши.
"Вооруженные силы Республики Польша находятся в постоянной готовности реагировать на любую угрозу и защищать суверенитет польского воздушного пространства", – отметили военные.
Также Операционное командование предоставило фото перехваченного Ил-20 России:
- Ранее, 23 октября, произошло еще одно нарушение воздушного пространства страны-члена НАТО со стороны РФ – самолеты нарушили воздушное пространство Литвы, влетев на 18 секунд из Калининградской области. Для противодействия поднимались истребители НАТО.
- На следующий день глава литовского МИДа призвал Альянс ввести ротационную ППО как можно скорее, чтобы защитить страну от дронов, метеозондов и самолетов.
