Польские МиГи перехватили российского разведчика над Балтийским морем – фото
Польские истребители МиГ-29 (Фото: Adam Warzawa / EPA)

Во вторник, 28 октября, польские самолеты перехватили разведывательное воздушное судно РФ над Балтийским морем, Об этом на следующий день сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Пара дежурных истребителей МиГ-29 Воздушных сил Польши осуществила эффективный перехват, визуальную идентификацию и сопровождение из района ответственности российского самолета, который выполнял полет над Балтикой, говорится в сообщении.

По данным командования, российский Ил-20 выполнял разведывательную миссию в международном воздушном пространстве без предоставленного плана полета и с выключенным транспондером, в то же время судно не нарушило воздушное пространство Польши.

"Вооруженные силы Республики Польша находятся в постоянной готовности реагировать на любую угрозу и защищать суверенитет польского воздушного пространства", – отметили военные.

Также Операционное командование предоставило фото перехваченного Ил-20 России:

Фото: X / Dowództwo Operacyjne RSZ
Фото: X / Dowództwo Operacyjne RSZ
  • Ранее, 23 октября, произошло еще одно нарушение воздушного пространства страны-члена НАТО со стороны РФ – самолеты нарушили воздушное пространство Литвы, влетев на 18 секунд из Калининградской области. Для противодействия поднимались истребители НАТО.
  • На следующий день глава литовского МИДа призвал Альянс ввести ротационную ППО как можно скорее, чтобы защитить страну от дронов, метеозондов и самолетов.
