Польські МіГи перехопили російського розвідника над Балтійським морем – фото
У вівторок, 28 жовтня, польські літаки перехопили розвідувальне повітряне судно РФ над Балтійським морем. Про це наступного дня повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.
Пара чергових винищувачів МіГ-29 Повітряних сил Польщі здійснила ефективне перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід із району відповідальності російського літака, який виконував політ над Балтикою, йдеться у повідомленні.
За даними командування, російський Іл-20 виконував розвідувальну місію у міжнародному повітряному просторі без наданого плану польоту та з вимкненим транспондером, водночас судно не порушило повітряний простір Польщі.
"Збройні сили Республіки Польща перебувають у постійній готовності реагувати на будь-яку загрозу та захищати суверенітет польського повітряного простору", – зауважили військові.
Також Операційне командування надало фото перехопленого Іл-20 Росії:
- Раніше, 23 жовтня, сталося ще одне порушення повітряного простору країни-члена НАТО з боку РФ – літаки залетіли до Литви на 18 секунд із Калінінградської області. Для протидії підіймалися винищувачі НАТО.
- Наступного дня глава Литовського МЗС закликав Альянс запровадити ротаційну ППО якомога швидше, щоб захистити країну від дронів, метеозондів і літаків.
