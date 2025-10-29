Польські МіГи перехопили російського розвідника над Балтійським морем – фото
Польські винищувачі МіГ-29 (Фото: Adam Warzawa / EPA)

У вівторок, 28 жовтня, польські літаки перехопили розвідувальне повітряне судно РФ над Балтійським морем. Про це наступного дня повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Пара чергових винищувачів МіГ-29 Повітряних сил Польщі здійснила ефективне перехоплення, візуальну ідентифікацію та супровід із району відповідальності російського літака, який виконував політ над Балтикою, йдеться у повідомленні.

За даними командування, російський Іл-20 виконував розвідувальну місію у міжнародному повітряному просторі без наданого плану польоту та з вимкненим транспондером, водночас судно не порушило повітряний простір Польщі.

"Збройні сили Республіки Польща перебувають у постійній готовності реагувати на будь-яку загрозу та захищати суверенітет польського повітряного простору", – зауважили військові.

Також Операційне командування надало фото перехопленого Іл-20 Росії:

Фото: X / Dowództwo Operacyjne RSZ
Фото: X / Dowództwo Operacyjne RSZ
  • Раніше, 23 жовтня, сталося ще одне порушення повітряного простору країни-члена НАТО з боку РФ – літаки залетіли до Литви на 18 секунд із Калінінградської області. Для протидії підіймалися винищувачі НАТО.
  • Наступного дня глава Литовського МЗС закликав Альянс запровадити ротаційну ППО якомога швидше, щоб захистити країну від дронів, метеозондів і літаків.
