З України за два місяці виїхали майже 100 000 чоловіків віком 18-22 роки

Кордон України з Польщею перетинають близько 1600 чоловіків на день, стверджують прикордонники

Польський прикордонник (Ілюстративне фото: x.com/Straz_Graniczna)

За останні два місяці з України виїхали майже 100 000 чоловіків до 22 років. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на дані польських прикордонників.

За їх інформацією, виїхали безпосередньо 99 000 чоловіків віком від 18 до 22 років, яким пом'якшили виїзд у серпні 2025 року. Основний маршрут виїзду українців, за даними іноземних прикордонників, саме через Польщу.

У період із січня до кінця серпня до Польщі в'їхало близько 45 300 українських чоловіків віком від 18 до 22 років. Однак у наступні два місяці їх кількість зросла більш ніж удвічі, досягнувши показника в 1600 осіб на день, стверджують прикордонники Польщі.

У Німеччині, за даними баварського інформаційного агентства BR24, кількість чоловіків віком 18-22 роки, які в'їжджають, до середини вересня зросла з 19 до більш ніж 1000 на тиждень. А в жовтні – до 1400-1800 осіб.