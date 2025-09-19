З України до Польщі за тиждень виїхало понад 10 000 чоловіків віком 18-22 роки
За тиждень з України до Польщі виїхали 10 705 українських чоловіків у віці 18-22 роки. Ще тижнем раніше спостерігалася значно менша кількість їх виїздів, повідомляє hromadske з посиланням на дані польських прикордонників.
Українська Державна прикордонна служба стверджує, що не веде облік перетину кордону громадянами саме цієї вікової категорії. Масового виїзду чоловіків після дозволу немає, а подібні заяви прикордонники вважають частиною російської пропаганди.
Однак за даними польських прикордонників, з 29 серпня до 3 вересня до Підкарпатського воєводства виїхали 6100 українських чоловіків у віці 18-22 років. Тижнем раніше виїхало 500 таких осіб.
У Люблінському воєводстві зафіксовано за цей же період виїзд 4605 українських чоловіків цієї вікової категорії, проти 461 попереднього тижня.
Зазначається, що у зворотному напрямку, тобто з Польщі до України, українські чоловіки також виїжджали – чистий відтік склав 7404 людини.
- 26 серпня 2025 року уряд дозволив чоловікам 18-22 років виїжджати з України під час війни.
- 29 серпня в ЦПД заявили, що російські пропагандисти поширюють фейк про масову втечу українців до 22 років, однак інформація не відповідає дійсності.
- Президент того ж дня заявив, що це не вплине на обороноздатність України, а масових виїздів не спостерігалося.
- 11 вересня в НБУ заявляли, що не очікують "якоїсь драми" в питанні виїзду чоловіків 18-22 років.
