З України до Польщі за тиждень виїхало понад 10 000 чоловіків віком 18-22 роки

Тижнем раніше кордон з Польщею перетинали 460-500 чоловіків цієї вікової категорії

Польські прикордонники (Ілюстративне фото: Straż Graniczna)

За тиждень з України до Польщі виїхали 10 705 українських чоловіків у віці 18-22 роки. Ще тижнем раніше спостерігалася значно менша кількість їх виїздів, повідомляє hromadske з посиланням на дані польських прикордонників.

Українська Державна прикордонна служба стверджує, що не веде облік перетину кордону громадянами саме цієї вікової категорії. Масового виїзду чоловіків після дозволу немає, а подібні заяви прикордонники вважають частиною російської пропаганди.

Однак за даними польських прикордонників, з 29 серпня до 3 вересня до Підкарпатського воєводства виїхали 6100 українських чоловіків у віці 18-22 років. Тижнем раніше виїхало 500 таких осіб.

У Люблінському воєводстві зафіксовано за цей же період виїзд 4605 українських чоловіків цієї вікової категорії, проти 461 попереднього тижня.

Зазначається, що у зворотному напрямку, тобто з Польщі до України, українські чоловіки також виїжджали – чистий відтік склав 7404 людини.