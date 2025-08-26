Уряд дозволив чоловікам 18-22 років виїжджати з України під час війни

Кордон (Ілюстративне фото: ДПСУ)

Уряд 26 серпня 2025 року оновив порядок перетину державного кордону України. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, йдеться про всіх громадян відповідного віку, а також про українців, які з різних причин вже опинились за кордоном.

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови", – повідомила Свириденко.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, що саме його міністерство підготувало постанову про внесення змін до Правил перетинання державного кордону на завдання президента Володимира Зеленського.

За його словами, мета цього кроку – першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном, щоб вони могли згодом використати добутий досвід задля розвитку України.

"Робимо максимум, аби українська молодь мала доступ до якісної освіти та міжнародного досвіду, залишаючись при цьому міцною частиною нашої держави", – зазначив Клименко.