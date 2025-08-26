Правительство разрешило мужчинам 18-22 года выезжать из Украины во время войны

Изменения заработают на следующий день после официальной публикации постановления

Граница (Иллюстративное фото: ГПСУ)

Правительство 26 августа 2025 года обновило порядок пересечения государственной границы Украины. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста, а также об украинцах, которые по разным причинам уже оказались за рубежом.

"Мы хотим, чтобы украинцы максимально сохраняли связи с Украиной. Изменения заработают на следующий день после официального опубликования постановления", – сообщила Свириденко.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что именно его министерство подготовило постановление о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы по заданию президента Владимира Зеленского.

По его словам, цель этого шага – в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за рубежом, чтобы они могли впоследствии использовать добытый опыт для развития Украины.

"Делаем максимум, чтобы украинская молодежь имела доступ к качественному образованию и международному опыту, оставаясь при этом прочной частью нашего государства", – отметил Клименко.