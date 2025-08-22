В Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконный выезд из страны
Министерство внутренних дел подготовило законопроект №13673, который предлагает криминализировать ответственность за правонарушение пересечения государственной границы. Кабмин уже внес его на рассмотрение Верховной Рады.
Документом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законы, регламентирующие ответственность за нарушение пересечения границы. В МВД отметили, что видят массовые попытки уклониться от мобилизации через незаконный выезд, однако штрафы нарушителей не сдерживают.
Поэтому предлагается внести несколько изменений. В частности, передать рассмотрение штрафов о незаконном выезде в Госпогранслужбу. Этот процесс будет происходить "быстрее и эффективнее", отметили в МВД.
Также предлагается установить уголовную ответственность в военное время за незаконный выезд, использование поддельных документов или повреждение пограничной инфраструктуры.
"Относительно последнего: повреждение пограничной инфраструктуры не только делает границу нашей страны уязвимой, но и стоит миллионы из госбюджета и донорских средств", – отметили в министерстве.
За нарушение разрешенных сроков пребывания за границей тоже предлагается ввести правовые последствия для военнообязанных. Однако в случае, если человек вернется добровольно, то сможет избежать уголовной ответственности.
"Наша ответственность – обеспечить безопасность государства и поддержать его обороноспособность в самое сложное время. Парламент определит дальнейшую судьбу этого законопроекта", – резюмировали в МВД.
- 29 мая нардеп Вениславский сообщил, что депутаты обсуждают возможность повысить возрастной порог для разрешения на выезд мужчин за границу. Предварительно, речь шла об увеличении возраста с 18 до 23-24 лет.
- 12 августа Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для украинцев в возрасте до 22 лет.
