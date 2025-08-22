В Раду внесли законопроект об уголовной ответственности за незаконный выезд из страны

В МВД рассказали о ключевых изменениях, которые предлагают внедрить для тех, кто уклоняется от мобилизации

Контроль на границе (Иллюстративное фото: Госпогранслужба)

Министерство внутренних дел подготовило законопроект №13673, который предлагает криминализировать ответственность за правонарушение пересечения государственной границы. Кабмин уже внес его на рассмотрение Верховной Рады.

Документом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законы, регламентирующие ответственность за нарушение пересечения границы. В МВД отметили, что видят массовые попытки уклониться от мобилизации через незаконный выезд, однако штрафы нарушителей не сдерживают.

Поэтому предлагается внести несколько изменений. В частности, передать рассмотрение штрафов о незаконном выезде в Госпогранслужбу. Этот процесс будет происходить "быстрее и эффективнее", отметили в МВД.

Также предлагается установить уголовную ответственность в военное время за незаконный выезд, использование поддельных документов или повреждение пограничной инфраструктуры.

"Относительно последнего: повреждение пограничной инфраструктуры не только делает границу нашей страны уязвимой, но и стоит миллионы из госбюджета и донорских средств", – отметили в министерстве.

За нарушение разрешенных сроков пребывания за границей тоже предлагается ввести правовые последствия для военнообязанных. Однако в случае, если человек вернется добровольно, то сможет избежать уголовной ответственности.

"Наша ответственность – обеспечить безопасность государства и поддержать его обороноспособность в самое сложное время. Парламент определит дальнейшую судьбу этого законопроекта", – резюмировали в МВД.