В Раду внесли законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний виїзд з країни

У МВС розповіли про ключові зміни, які пропонують впровадити для тих, хто ухиляється від мобілізації

Контроль на кордоні (Ілюстративне фото: Держприкордонслужба)

Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт №13673, який пропонує криміналізувати відповідальність за правопорушення перетину державного кордону. Кабмін уже вніс його на розгляд Верховної Ради.

Документом пропонується внести зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та інших законів, які регламентують відповідальність за порушення перетину кордону. У МВС зазначили, що бачать масові спроби ухилитися від мобілізації через незаконний виїзд, однак штрафи порушників не стримують.

Тому пропонується внести кілька змін. Зокрема, передати розгляд штрафів про незаконний виїзд до Держприкордонслужби. Цей процес відбуватиметься "швидше й ефективніше", зазначили в МВС.

Також пропонується встановити кримінальну відповідальність у воєнний час за незаконний виїзд, використання підроблених документів чи пошкодження прикордонної інфраструктури.

"Щодо останнього: пошкодження прикордонної інфраструктури не лише робить кордон нашої країни вразливішим, а й коштує мільйони з держбюджету та донорських коштів", – зазначили в міністерстві.

За порушення дозволених строків перебування за кордоном теж пропонується ввести правові наслідки для військовозобов’язаних. Однак у разі, якщо людина повернеться добровільно, то зможе уникнути кримінальної відповідальності.

"Наша відповідальність – забезпечити безпеку держави та підтримати її обороноздатність у найскладніший час. Парламент визначить подальшу долю цього законопроєкту", – резюмували в МВС.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що з лютого 2022 року по 31 березня 2025 року прикордонники затримали майже 43 000 військовозобов’язаних чоловіків при спробі втекти за кордон. 80% з них були затримані під час спроби виїхати з України поза пунктами пропуску. У 4000 чоловіків виявили фіктивні документи для виїзду.

Зазначається, що з кожним роком кількість порушень зростає. У 2021 році було зафіксовано понад 3000 незаконних перетинань, у 2022 році – більше, ніж у вдвічі, у 2023 році – майже 10 000, а у 2024 році – понад 20 000. За перший квартал 2025 року затримано майже 4 678 осіб, що на 10% більше ніж за аналогічний період минулого року (4 539 осіб).

Наразі військовозобов’язані за незаконне перетинання кордону можуть бути притягнуті тільки до адміністративної відповідальності. Йдеться про штраф, який становить від 3 400 до 8 500 грн. Законопроєкт пропонує збільшити штраф 119 000 до 170 000 грн, або ввести позбавлення волі на строк до 3 років.