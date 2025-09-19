Из Украины в Польшу за неделю выехали больше 10 000 мужчин 18-22 года

Польские пограничники (Иллюстративное фото: Straż Graniczna)

За неделю из Украины в Польшу выехали 10 705 украинских мужчин в возрасте 18-22 года. Еще неделей ранее наблюдалось гораздо меньшее количество их выездов, сообщает hromadske со ссылкой на данные польских пограничников.

Украинская Государственная пограничная служба утверждает, что не ведет учет пересечения границы гражданами именно этой возрастной категории. Массового выезда мужчин после разрешения нет, а подобные заявления пограничники считают частью российской пропаганды.

Однако по данным польских пограничников, с 29 августа по 3 сентября в Подкарпатское воеводство выехали 6100 украинских мужчин в возрасте 18-22 лет. Неделей ранее выехало 500 таких лиц.

В Люблинском воеводстве зафиксирован за этот же период выезд 4605 украинских мужчин этой возрастной категории, против 461 на предыдущей неделе.

Отмечается, что в обратном направлении, то есть из Польши в Украину, украинские мужчины также выезжали – чистый отток составил 7404 человека.