Российские пропагандисты распространяют фейк о массовом бегстве украинцев до 22 лет – ЦПД

Дезинформация появилась после принятия в Украине разрешения на выезд за границу для мужчин до 22 лет

Граница (Иллюстративное фото: Государственная пограничная служба Украины)

Российские пропагандисты распространяют фейк о массовом бегстве за границу украинцев до 22 лет. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

Дезинформация распространяется в социальных сетях, в частности в Tik-Tok.

"Цель фейка – создать впечатление массового бегства молодежи и дискредитировать решения украинских властей", – заявили в Центре стратегических коммуникаций.

Как сообщили Центру в Государственной пограничной службе в ответ на запрос, разрешение на пересечение границы мужчинам в возрасте 18-22 лет не изменило пассажиропоток.

28 августа границу пересекли 127 000 граждан – столько же, сколько и в предыдущий день.

При этом большее количество людей въезжали: за 28 августа в Украину въехало на 2000 украинцев больше, чем выехало; днем ранее этот показатель составлял 7000.

На пунктах пропуска количество мужчин в возрасте 18–22 лет не было высоким, добавили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным пограничников, общий пассажиропоток остается высоким из-за летнего сезона. Для сравнения: весной в будние дни границу пересекали 75 000 – 85 000 человек в день, сейчас – 125 000 – 135 000, а в выходные этот показатель достигает 150 000.