Российские пропагандисты распространяют фейк о массовом бегстве украинцев до 22 лет – ЦПД
Российские пропагандисты распространяют фейк о массовом бегстве за границу украинцев до 22 лет. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Дезинформация распространяется в социальных сетях, в частности в Tik-Tok.
"Цель фейка – создать впечатление массового бегства молодежи и дискредитировать решения украинских властей", – заявили в Центре стратегических коммуникаций.
Как сообщили Центру в Государственной пограничной службе в ответ на запрос, разрешение на пересечение границы мужчинам в возрасте 18-22 лет не изменило пассажиропоток.
28 августа границу пересекли 127 000 граждан – столько же, сколько и в предыдущий день.
При этом большее количество людей въезжали: за 28 августа в Украину въехало на 2000 украинцев больше, чем выехало; днем ранее этот показатель составлял 7000.
На пунктах пропуска количество мужчин в возрасте 18–22 лет не было высоким, добавили в Государственной пограничной службе Украины.
По данным пограничников, общий пассажиропоток остается высоким из-за летнего сезона. Для сравнения: весной в будние дни границу пересекали 75 000 – 85 000 человек в день, сейчас – 125 000 – 135 000, а в выходные этот показатель достигает 150 000.
- Правительство 26 августа обновило порядок пересечения государственной границы Украины. Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно смогут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.
