Російські пропагандисти поширюють фейк про масову втечу українців до 22 років – ЦПД

Дезінформація з'явилася після ухвалення в Україні дозволу на виїзд за кордон чоловікам до 22 років

Кордон (Ілюстративне фото: ДПСУ)

Російські пропагандисти поширюють фейк про масову втечу за кордон українців до 22 років. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Дезінформація поширюється у соцмережах, зокрема у Tik-Tok.

"Мета фейку – створити враження масової втечі молоді та дискредитувати рішення української влади", – заявили у ЦПД.

Як повідомили Центру в Державній прикордонній службі у відповідь на запит, дозвіл на перетин кордону чоловікам 18-22 років не змінив пасажиропотік.

28 серпня кордон перетнули 127 000 громадян – стільки ж, як і днем раніше.

Водночас більше у цей день прямували в Україну: за 28 серпня на 2000 українців більше в’їхало, ніж виїхало; днем раніше цей показник становив 7000.

На пунктах пропуску кількість чоловіків віком 18–22 роки не була високою, додали у ДПСУ.

За даними прикордонників, загальний пасажиропотік залишається великим через літній сезон. Для порівняння: навесні у будні кордон перетинали 75 000 – 85 000 осіб на добу, зараз – 125 000 –135 000, а у вихідні цей показник сягає 150 000.