Разрешение на выезд для 18-22-летних не повлияло на обороноспособность – Зеленский

Президент констатировал, что есть проблема, когда родители вывозят ребят "без окончания школы"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Решение правительства разрешить мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время войны не ударило по обороноспособности Украины. Об этом на брифинге сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства констатировал, что юношей, которые заканчивают школу, становится все меньше и меньше.

"Это был широкий круг консультаций прежде всего с военными и педагогами. Нам очень нужна, если мы хотим сохранить мальчиков-украинцев в Украине, нам нужно прежде всего, чтобы они заканчивали здесь школу. И чтобы родители их не вывозили", — заявил Зеленский.

Президент добавил, что родители начинают вывозить юношей "без окончания школы", и это, по его словам, очень плохо.

"Именно в этот возраст, в старших классах, они теряют связь с Украиной. На сегодня это факт", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь уже идет о тысячах юношей. И эта тенденция ухудшается.

"Мы посмотрели на возраст. Мы поговорили с военным командованием. Мы абсолютно понимаем, что этот возраст, университетский возраст, студенческий возраст, что дети могут спокойно не только в Украине заканчивать школу, а, что важно, поступать в украинские вузы", — акцентировал глава государства.

Он отметил, что с точки зрения "всех этих направлений, всех этих вопросов и был найден именно такой ответ, который не имел никакого влияния на обороноспособность нашего государства".

Президент уточнил, что пока не наблюдается никаких массовых выездов украинцев этой категории за границу.

26 августа 2025 года правительство разрешило мужчинам 18-22 лет выезжать из Украины во время войны. В документе говорится обо всех гражданах соответствующего возраста.

27 августа Кабмин обнародовал соответствующее постановление. Оно начало действовать с 28 августа.