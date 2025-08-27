Вениславский о разрешении на выезд молодежи за границу: К оттоку мужчин это не приведет

Федор Вениславский (Фото: Верховная Рада)

Принятие правительством постановления, которое позволит мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения, не приведет к оттоку мужчин, считает народный депутат от Слуги народа Федор Вениславский. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net для текста ""Государство должно доверять". Почему Зеленский разрешил выезд молодежи 18-22 лет за границу".

"К оттоку мужчин это точно не приведет", — сказал Вениславский.

По его словам, те, кто хочет покинуть страну, всегда ищут возможности, в основном связанные с нарушением закона и коррупционными схемами.

"Тем, кому 18, можно спокойно учиться. Я думаю, это наоборот будет стимулировать возвращение в Украину тех граждан, которые сегодня находятся за границей и имеют 20-22 года. Они смогут без проблем приезжать в Украину и выезжать из нее", — пояснил депутат.

26 августа 2025 года правительство разрешило мужчинам 18-22 лет выезжать из Украины во время войны. В документе говорится обо всех гражданах соответствующего возраста.

27 августа Кабмин обнародовал соответствующую постановление. Оно начнет действовать уже 28 августа.