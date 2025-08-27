Веніславський про дозвіл на виїзд молоді за кордон: До відтоку чоловіків це точно не призведе

Федір Веніславський (Фото: Верховна Рада)

Ухвалення урядом постанови, яка дозволить чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану, не призведе до відтоку чоловіків, вважає народний депутат від Слуги народу Федір Веніславський. Таку думку він висловив у коментарі LIGA.net для тексту ""Держава має довіряти". Чому Зеленський дозволив виїзд молоді 18-22 років за кордон".

"До відтоку чоловіків це точно не призведе", – сказав Веніславський.

За його словами, ті, хто хоче залишити країну, завжди шукають можливості, здебільшого пов'язані з порушенням закону та корупційними схемами.

"Тим, кому 18, можна спокійно навчатися. Я думаю, це навпаки стимулюватиме повернення в Україну тих громадян, які сьогодні перебувають за кордоном і мають 20–22 роки. Вони зможуть без проблем приїжджати в Україну і виїжджати з неї", – пояснив депутат.

26 серпня 2025 року уряд дозволив чоловікам 18-22 років виїжджати з України під час війни. У документі йдеться про всіх громадян відповідного віку.

27 серпня Кабмін оприлюднив відповідну постанову. Вона почне діяти вже 28 серпня.