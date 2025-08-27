Кабмін опублікував постанову про виїзд чоловіків за кордон. Зміни чинні вже з 28 серпня

Перетин кордону (Ілюстративне фото: ДПСУ)

Кабінет міністрів офіційно опублікував на Урядовому порталі зміни до правил щодо перетину кордону України, якими дозволяється виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.

В документі зазначено, що у разі введення воєнного стану обмеження перетину кордону не поширюються на чоловіків-громадян України віком від 18 до 22 років включно. Однак уточнено, що виключенням є випадки, прописані у пункті 2.14 цих правил перетину кордону.

Як раніше повідомляв спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, ці обмеження стосуються осіб, які обіймають посади в органах державної або місцевої влади, та інших посадовців. Їм дозволено виїжджати з України тільки у відрядження.

Нові правила перетину кордону запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови Кабміну, тобто з 28 серпня.

скриншот постанови Кабміну