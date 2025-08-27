Кабмін опублікував постанову про виїзд чоловіків за кордон. Зміни чинні вже з 28 серпня
Кабінет міністрів офіційно опублікував на Урядовому порталі зміни до правил щодо перетину кордону України, якими дозволяється виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років.
В документі зазначено, що у разі введення воєнного стану обмеження перетину кордону не поширюються на чоловіків-громадян України віком від 18 до 22 років включно. Однак уточнено, що виключенням є випадки, прописані у пункті 2.14 цих правил перетину кордону.
Як раніше повідомляв спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко, ці обмеження стосуються осіб, які обіймають посади в органах державної або місцевої влади, та інших посадовців. Їм дозволено виїжджати з України тільки у відрядження.
Нові правила перетину кордону запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови Кабміну, тобто з 28 серпня.
- 12 серпня Зеленський доручив уряду спростити виїзд за кордон молоді до 22 років. За його словами, це допоможе відчути більше свободи й упевненості багатьом українським родинам.
- 26 серпня Уряд дозволив чоловікам 18-22 років виїжджати з України під час війни. Тоді йшлося про всіх громадян відповідного віку.
- 27 серпня Уряд частково дозволив виїжджати за кордон жінкам-депутаткам місцевих рад. Це стосується лише тих, хто працює на громадських засадах.
