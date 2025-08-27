Уряд частково дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Про це повідомила прем‘єр-міністерка Юлія Свириденко.
Ці зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.
"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати – щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", – написала Свириденко.
Премʼєр-міністерка додала, що нове рішення усуває ці бар’єри.
"Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади", – пояснила вона.
- 12 серпня президент Володимир Зеленський доручив уряду спростити виїзд за кордон молоді до 22 років. За його словами, це допоможе відчути більше свободи й упевненості багатьом українським родинам.
- 26 серпня уряд дозволив чоловікам 18–22 років виїжджати з України під час війни. Йдеться про всіх громадян відповідного віку.
