Уряд частково дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад виїжджати за кордон

Це стосується лише тих, хто працює на громадських засадах

Юлія Свириденко (Фото: X-акаунт посадовиці)

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє жінкам-депутаткам місцевих рад, що працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану. Про це повідомила прем‘єр-міністерка Юлія Свириденко.

Ці зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

"Раніше навіть у законну відпустку вони не могли виїхати – щоб побачити рідних чи привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат", – написала Свириденко.

Премʼєр-міністерка додала, що нове рішення усуває ці бар’єри.

"Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади", – пояснила вона.

Довідка Під час воєнного стану в Україні діє обмеження виїзду для жінок і чоловіків, які обіймають виборні посади. Це стосувалося і депутаток місцевих рад, навіть якщо вони працюють на громадських засадах. Через це жінки-депутатки не могли виїхати з країни у відпустку чи для волонтерської діяльності.