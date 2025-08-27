Правительство частично разрешило женщинам-депутатам местных советов выезжать за границу

Это касается только тех, кто работает на общественных началах

Юлия Свириденко (Фото: X-аккаунт чиновницы)

Правительство приняло решение, которое позволяет женщинам-депутатам местных советов, работающим на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Эти изменения касаются депутатов всех уровней советов, кроме получающих зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

"Раньше даже в законный отпуск они не могли выехать – чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат", – написала Свириденко.

Премьер-министр добавила, что новое решение устраняет эти барьеры.

"Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои общины", – пояснила она.

Справка Во время военного положения в Украине действует ограничение выезда для женщин и мужчин, занимающих выборные должности. Это касалось и депутаток местных советов, даже если они работают на общественных началах. Поэтому женщины-депутаты не могли выехать из страны в отпуск или для волонтерской деятельности.