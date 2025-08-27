Правительство частично разрешило женщинам-депутатам местных советов выезжать за границу
Правительство приняло решение, которое позволяет женщинам-депутатам местных советов, работающим на общественных началах, беспрепятственно пересекать государственную границу во время военного положения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Эти изменения касаются депутатов всех уровней советов, кроме получающих зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.
"Раньше даже в законный отпуск они не могли выехать – чтобы увидеть родных или привезти помощь для наших военных. Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых складывать мандат", – написала Свириденко.
Премьер-министр добавила, что новое решение устраняет эти барьеры.
"Мы хотим, чтобы женщины-депутаты оставались активными и продолжали развивать свои общины", – пояснила она.
- 12 августа президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить выезд за границу молодежи до 22 лет. По его словам, это поможет почувствовать больше свободы и уверенности многим украинским семьям.
- 26 августа правительство разрешило мужчинам 18–22 лет выезжать из Украины во время войны. Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста.
