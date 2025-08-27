Кабмин опубликовал документ о выезде мужчин за границу. Изменения действуют уже 28 августа

Появился текст постановления Кабмина о выезде мужчин 18-22 года, которое было одобрено 26 августа

Пересечение границы (Иллюстративное фото: ГПСУ)

Кабинет министров официально опубликовал на правительственном портале изменения в правила пересечения границы Украины, которыми разрешается выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

В документе сказано, что в случае введения военного положения ограничения пересечения границы не распространяются на мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Однако уточнено, что исключением являются случаи, которые прописаны в пункте 2.14 этих правил пересечения границы.

Как ранее сообщал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, эти ограничения касаются лиц, занимающих должности в органах государственной или местной власти, и других должностных лиц. Им разрешено выезжать из Украины только в командировки.

Новые правила пересечения границы заработают на следующий день после официальной публикации постановления Кабмина, то есть с 28 августа.

скриншот постановления Кабмина