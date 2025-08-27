Чиновники в возрасте 18-22 года не смогут свободно выезжать из Украины – Госпогранслужба

Андрей Демченко (Фото: Media Center Ukraine - Укринформ)

Для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно, занимающих должности в органах государственной власти, продолжат действовать ограничения на пересечение границы, несмотря на изменения, принятые правительством. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, положения пункта 2.14 Правил пересечения государственной границы продолжат действовать. Он касается лиц, занимающих должности в органах государственной власти, местного самоуправления и другие должности, прописанные в этой норме.

"Для этой категории граждан, как и раньше, будет оставаться возможность пересечения границы только в служебную командировку", – сказал Демченко.

Также, по его словам, когда разрешение правительства на свободный выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно заработает, то при себе нужно будет иметь не только загранпаспорт, но и военно-учетный документ.

"Законодательство Украины определяет, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ в бумажном или электронном виде и предъявить его по требованию пограничника в пунктах пропуска", – резюмировал спикер ГПСУ.

По состоянию на 11:00 27 августа изменения о пересечении границы еще не были опубликованы на сайте Кабмина. Изменения заработают на следующий день после этого.