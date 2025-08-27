Посадовці віком 18-22 роки все ще не зможуть вільно виїжджати з України – Держприкордонслужба

Андрій Демченко (Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform)

Для чоловіків віком від 18 до 22 років включно, які обіймають посади в органах державної влади, продовжать діяти обмеження на перетин кордону, попри зміни, які ухвалив уряд. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, положення пункту 2.14 Правил перетину державного кордону продовжать діяти. Він стосується осіб, які обіймають посади в органах державної влади, місцевого самоврядування й інші посади, прописані в цій нормі.

"Для цієї категорії громадян, як і раніше, залишатиметься можливість перетину кордону тільки у службове відрядження", – сказав Демченко.

Також, за його словами, коли дозвіл уряду на вільний виїзд з України чоловіків віком від 18 до 22 років включно запрацює, то при собі потрібно буде мати не тільки закордонний паспорт, але й військово-обліковий документ.

"Законодавство України визначає, що чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ у паперовому чи електронному вигляді та пред'явити його на вимогу прикордонника в пунктах пропуску", – резюмував речник ДПСУ.

Станом на 11:00 27 серпня зміни про перетин кордону ще не були опубліковані на сайті Кабміну. Зміни запрацюють наступного дня після цього.