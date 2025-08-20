Кабмин предлагает ввести уголовную ответственность за нелегальный выезд за границу

Сейчас за незаконное пересечение госграницы предусматривается административная ответственность

Украинские пограничники (Фото: ГПСУ)

Кабинет министров 20 августа одобрил проект закона об уголовной ответственности за нелегальное пересечение госграницы во время военного положения. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предлагает отменить статью 204-3 Кодекса об админправонарушениях в связи с ее "частичной неконституционностью и неэффективностью". Кроме того, рассмотрение дел о незаконном пересечении границы планируют передать пограничникам.

Документ также предусматривает изменения в Уголовный кодекс.

Незаконное пересечение государственной границы во время военного или чрезвычайного положения вне пунктов пропуска предлагается считать преступлением. Уголовно наказывать также планируют за препятствование обустройству или повреждение пограничной инфраструктуры.

Отдельно устанавливается ответственность для призывников и военнообязанных, которые нарушают сроки пребывания за границей. Для них предлагают закрепить обязанность соблюдать определенные сроки выезда.

Ранее за незаконное пересечение госграницы предусматривалась административная ответственность. Речь идет о штрафе, который составлял от 3 400 до 8 500 грн).