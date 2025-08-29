Дозвіл на виїзд для 18-22-річних не вплинув на обороноздатність – Зеленський

Президент констатував, що є проблема, коли батьки вивозять хлопців "без закінчення школи"

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Рішення уряду дозволити чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон під час війни не вдарило по обороноздатності України. Про це на брифінгу повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави констатував, що юнаків, які закінчують школу, стає далі менше.

"Це було широке коло консультацій передусім з військовими та освітянами. Нам дуже потрібна, якщо ми хочемо зберегти хлопчиків-українців в Україні, нам потрібно передусім, щоб вони закінчували тут школу. І щоб батьки їх не вивозили", – заявив Зеленський.

Президент додав, що батьки починають вивозити юнаків "без закінчення школи", і це, за його словами, дуже погано.

"Саме в цей вік, в старших класах, вони втрачають зв’язок з Україною. На сьогодні це факт", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що йдеться вже про тисячі юнаків. І ця тенденція погіршується.

"Ми подивились на вік. Ми поговорили з військовим командуванням. Ми абсолютно розуміємо, що цей вік, університетський вік, студентський вік, що діти можуть спокійно не тільки в Україні закінчувати школу, а, що важливо, вступати в українські виші", – акцентував глава держави.

Він зазначив, що з погляду "всіх цих напрямків, всіх цих питань і була знайдена саме така відповідь, яка не мала ніякого впливу на обороноздатність нашої держави".

Президент уточнив, що наразі не спостерігається ніяких масових виїздів українців цієї категорії за кордон.

26 серпня 2025 року уряд дозволив чоловікам 18-22 років виїжджати з України під час війни. У документі йдеться про всіх громадян відповідного віку.

27 серпня Кабмін оприлюднив відповідну постанову. Вона почала діяти з 28 серпня.