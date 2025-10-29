Из Украины за два месяца выехали почти 100 000 мужчин возрастом 18-22 года

Польский пограничник (Иллюстративное фото: x.com/Straz_Graniczna)

За последние два месяца из Украины выехали почти 100 000 мужчин до 22 лет. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на данные польских пограничников.

По их информации, выехали непосредственно 99 000 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которым смягчили выезд в августе 2025 года. Основной маршрут выезда украинцев, по данным иностранных пограничников, именно через Польшу.

В период с января по конец августа в Польшу въехало около 45 300 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Однако в следующие два месяца их число выросло больше, чем в два раза, достигнув показателя в 1600 человек в день, утверждают пограничники Польши.

В Германии, по данным баварского информационного агентства BR24, число въезжающих мужчин возрастом 18-22 года к середине сентября выросло с 19 до более чем 1000 в неделю. А в октябре – до 1400-1800 человек.